Москва, 20 марта, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Призыв Международного олимпийского комитета к иностранным спортсменам отказаться от участия во «Всемирных играх дружбы» в России подрывает авторитет организации. Об этом 20 марта заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Егор Алеев/ТАСС

Он отметил, что в администрации российского лидера к этому относятся негативно.

«Негативно, абсолютно негативно. Запугивание спортсменов — это совсем подрывает авторитет МОК», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, «Всемирные игры дружбы» пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 19 сентября 2024 года. Российская столица примет основную часть спортивных мероприятий. В Екатеринбурге же организуют соревнования по лёгкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо.

Призовой фонд игр составит 4,6 млрд рублей. Соревнования проведут по 30 видам спорта. В программу войдут как олимпийские, так и неолимпийские виды соревнований.

Ожидается, что участие в играх примут около десяти тысяч спортсменов.

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия пригласит украинских спортсменов на «Всемирные игры дружбы». В Госдуме эту идею поддержали. Там отметили, что спортсмены всегда должны оставаться вне политики и ориентироваться в первую очередь на демонстрацию способностей в своей дисциплине.

В ноябре прошлого года МОК призвал национальные олимпийские комитеты отказаться от участия во «Всемирных играх дружбы». Более того, участие в таких играх якобы будет противоречить коллективной цели олимпийского движения — сохранению независимости и автономности спорта.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подчеркнул, что МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеют морального права запрещать стране проводить «Всемирные игры дружбы».

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что призывы МОК к отказу от участия в российских «Играх дружбы» продемонстрировали безысходность, на которую комитет обрёк себя, поддавшись русофобии. Подобные действия она назвала хамством.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 11 марта выразило обеспокоенность по поводу проведения «Всемирных игр дружбы».