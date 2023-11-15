Лозанна, Швейцария, 15 ноября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) попросил национальные олимпийские комитеты (НОК) отказаться от участия во «Всемирных играх дружбы», которые пройдут в России. Об этом заявил глава департамента по связям МОК с национальными олимпийскими Джеймс Маклеод, его слова 14 ноября привёл портал Inside the games.

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«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы хотели бы попросить все НОКи проявлять осторожность в отношении этой инициативы», — сказал он.

По утверждению Маклеода, любое участие национальных олимпийских комитетов во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендации исполкома МОК, принятой 25 февраля 2022 года, по поводу проводимых в России международных спортивных мероприятиях, а также «коллективной цели олимпийского движения — сохранению независимости и автономности спорта».

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 году. Перед этим глава государства создать оргкомитет по подготовке к проведению мероприятия, которое профинансируют из федерального бюджета.

Ранее в этот же день президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал, что в Играх дружбы, которые планируется провести в сентябре 2024 года, могут принять участие порядка десяти тысяч спортсменов. Он уточнил, что в программу соревнований войдут 20 олимпийских видов спорта и десять неолимпийских, ещё по 14 видам ещё идёт диалог.

Всемирные игры дружбы состоятся в Москве и Екатеринбурге с 15 по 19 сентября 2024 года, их призовой фонд игр должен составить 4,6 млрд рублей. В программу состязаний войдут как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта. Москва примет основную часть спортивных мероприятий, а Екатеринбурге пройдут соревнования по лёгкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо.