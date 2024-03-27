Москва, 27 марта, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) заявил о намерении WADA, Международного олимпийского комитета (МОК) и Евросоюза помешать проведениям Игр дружбы в России.

Leszek Szymañski/Global Look Press Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька

Запись разговора была опубликована 27 марта в Telegram-канале пранкеров. Банька предполагал, что беседует с «высокопоставленным африканским политиком».

«WADA, Международный Олимпийский комитет и Евросоюз готовят масштабный заговор против Всемирных Игр Дружбы в России. Глава WADA Витольд Банька признался в откровенной политизации спорта — он рассказал, что WADA будет предпринимать все усилия, чтобы не допустить спортсменов со всего мира в Россию. Президент Банька попросил «африканского политика» (Вована и Лексуса) переманить других политических лидеров континента на свою сторону, чтобы отговорить их страны от приезда в Россию», — отметили пранкеры.

Банька также рассказал, что претензии WADA к Российскому антидопинговому агентству носят геополитический характер, заявил, что он «близок к Украине», выразил опасение, что «Россия не остановится и пойдет на другие страны Европы», а также с улыбкой выслушал лозунг украинских неонацистов, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, Банька в беседе с пранкерами также заявил, что спортивным федерациям следует избегать участия в Играх дружбы, так как они находятся «вне системы», а вопрос участия той или иной страны в этом мероприятии якобы носит политический характер. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала заявления главы WADA «бредятиной».

В ноябре 2023 года МОК призвал национальные олимпийские комитеты отказаться от участия во «Всемирных играх дружбы» и заявил, что участие в соревнованиях якобы противоречит цели олимпийского движения — сохранению независимости и автономности спорта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв МОК подрывает авторитет организации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления международного комитета хамством.

«Всемирные игры дружбы» пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 19 сентября 2024 года. Призовой фонд должен составить 4,6 млрд рублей. Соревнования проведут по 30 видам спорта. В программу войдут как олимпийские, так и неолимпийские виды соревнований. Ожидается, что участие в играх примут около десяти тысяч спортсменов.