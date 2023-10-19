Пермь, 19 октября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Около десяти тысяч спортсменов могут принять участие в Играх дружбы, которые планируется провести в сентябре 2024 года. Об этом 19 октября президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал президенту России Владимиру Путину на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«По примерным расчётам будет около 10 тыс. спортсменов, около 200 дисциплин», — сказал Кремлев.

По его словам, в программу соревнований войдут 20 олимпийских видов спорта, 10 — неолимпийских, а ещё по 14 видам спорта идёт диалог.

Помимо этого, Кремлев сообщил, что к соревнованиям подготовили 247 наград и их количество увеличится.

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 19 сентября 2024 года. Призовой фонд игр должен составить 4,6 млрд рублей. Соревнования пройдут по 30 видам спорта. В программу войдут как олимпийские, так и неолимпийские виды соревнований. Москва примет основную часть спортивных мероприятий. В Екатеринбурге же организуют соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо.

Министр спорта Олег Матыцин на форуме Россия — Африка в июле заявил, что Россия пригласит украинских спортсменов на Всемирные игры дружбы. В Госдуме эту идею поддержали. Там отметили, что спортсмены всегда должны оставаться вне политики и ориентироваться в первую очередь на демонстрацию способностей в своей дисциплине.