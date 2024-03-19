Москва, 19 марта, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Призывы Международного олимпийского комитета к иностранным спортсменам отказаться от участия в российских «Играх дружбы» продемонстрировали безысходность. Об этом 19 марта в беседе с «Известиями» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Всемирные игры дружбы 2024

«Хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии», ― подчеркнула дипломат.

МОК 19 марта опубликовал сообщение с настоятельным призывом ко всем участникам олимпийского движения отказаться от выступлений на Играх дружбы в России.

Как сообщало ИА Регнум, «Всемирные игры дружбы» пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 19 сентября 2024 года. Призовой фонд игр должен составить 4,6 млрд рублей. Соревнования проведут по 30 видам спорта. В программу войдут как олимпийские, так и неолимпийские виды соревнований. Москва примет основную часть спортивных мероприятий. В Екатеринбурге же организуют соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо.

Ожидается, что участие в играх примут около десяти тысяч спортсменов.

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия пригласит украинских спортсменов на «Всемирные игры дружбы». В Госдуме эту идею поддержали. Там отметили, что спортсмены всегда должны оставаться вне политики и ориентироваться в первую очередь на демонстрацию способностей в своей дисциплине.

В ноябре прошлого года МОК призвал национальные олимпийские комитеты отказаться от участия во «Всемирных играх дружбы». Более того, участие в таких играх якобы будет противоречить коллективной цели олимпийского движения — сохранению независимости и автономности спорта. Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что Международный олимпийский комитет не имеет права давить на другие страны, требуя, чтобы те отказались от участия в Играх дружбы-2024.

В свою очередь президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подчеркнул, что МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеют морального права запрещать стране проводить «Всемирные игры дружбы».

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 11 марта выразило обеспокоенность по поводу проведения «Всемирных игр дружбы».