Москва, 5 апреля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшую неделю в зоне проведения специальной военной операции уничтожили шесть боевых самолётов Вооружённых сил Украины. Об этом в ходе брифинга 5 апреля заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ РИА Новости

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны уничтожены два истребителя Су-27 и один Миг-29 Воздушных сил Украины», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, в период с 31 марта по 5 апреля ещё три штурмовика Су-25 ракетные войска при поддержке артиллерии и беспилотников уничтожили на аэродроме базирования.

Также украинская армия лишилась пяти пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300.

Кроме того, российские силы сбили пять авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ураган», а также 1119 беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 3 марта силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили истребитель Су-27 украинской армии в районе Краматорска в ДНР. Также российские военные уничтожили за сутки 196 украинских дронов и перехватили 18 ракет американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

В Минобороны 31 марта сообщили, что российские военные за сутки сбили три самолёта Су-25 ВСУ. Их уничтожили на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

Ещё один самолёт Су-27 украинской армии российские силы сбили в районе Райского в ДНР 1 апреля. Также российские силы ПВО перехватили 228 украинских дронов, четыре ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS и американскую управляемую авиабомбу JDAM.