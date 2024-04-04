Москва, 4 апреля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили истребитель Су-27 украинской армии в районе Краматорска в ДНР. Об этом 4 апреля заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

(сс) wallycacsabre

«Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины», — сказал он.

Конашенков добавил, что также российские военные уничтожили за сутки 196 украинских дронов и перехватили 18 ракет американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля в Минобороны рассказали, что российские средства ПВО сбили Су-27 ВСУ у Райского в ДНР. В ведомстве уточнили, что также за сутки удалось уничтожить 228 украинских беспилотников, четыре ракеты РСЗО HIMARS и американскую управляемую авиабомбу JDAM.

Конашенков 31 марта рассказал, что армия России за сутки уничтожила три самолёта Су-25 украинской армии. Военный уточнил, что уничтоженные самолёты находились на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

В военном ведомстве 9 марта сообщили о сбитом за сутки истребителе МиГ-29 воздушных сил Украины. Также российские военные за это время уничтожили склад боеприпасов, нескольких бригад ВСУ в ДНР и украинский пункт управления беспилотниками около Степового в Запорожской области.