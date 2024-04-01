Москва, 1 апреля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки сбили самолёт Су-27 украинской армии в районе Райского в ДНР. Об этом 1 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Райское Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины», — сказал он.

Военный уточнил, что также российские силы ПВО за это время перехватили 228 украинских дронов, четыре ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS и американскую управляемую авиабомбу JDAM.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны 31 марта рассказали, что российские военные за сутки сбили три самолёта Су-25 ВСУ. В ведомстве уточнили, что украинские военные самолёты уничтожили на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

Конашенков 9 марта рассказал, что силы ПВО сбили за сутки истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. Он уточнил, что также российские военные уничтожили склад боеприпасов нескольких бригад ВСУ в ДНР и пункта управления дронами у Степового в Запорожской области.