Москва, 31 марта, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили три украинских самолёта Су-25, сообщил 31 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 Воздушных сил Украины», — сказал он на брифинге.

Были уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также два склада с боеприпасами.

Средствами ПВО за сутки сбито 178 украинских беспилотников, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», заключил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, также 30 марта Минобороны сообщило, что в течение недели российские средства ПВО сбили 1208 беспилотников ВСУ и 171 снаряд реактивных систем залпового огня. Также были сбиты 11 ракет Storm Shadow и три ракеты «Нептун».

За сутки 28 марта российская система ПВО уничтожила 175 украинских беспилотников, перехватила 21 снаряд к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и Vampire.

Днём ранее Конашенков проинформировал о 131 украинском беспилотнике, уничтоженном в течение суток. ВС РФ также сбили 26 реактивных снарядов к РСЗО HIMARS производства США и установкам RM-70 Vampire чешского производства.