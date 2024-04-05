Москва, 5 апреля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Россия постоянно открыта для мирных переговоров по Украине, но не намерена принимать участие в процедурах, которые представляют лишь имитацию дипломатии, основанную на неадекватных требованиях, выраженных в «формуле Зеленского». Такой оценкой поделился с ИА Регнум заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече с главами иностранных дипмиссий о патовой ситуации вокруг украинского конфликта.

Максим Гучек / БелТА/ РИА Новости

Эксперт отметил, что в заявлении главы российского МИД в очередной раз прозвучал чёткий сигнал, что Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров, о чём говорила неоднократно даже после того, как киевский режим осенью 2022 года принял закон о невозможности таких контактов. При этом Лавров ясно дал понять, что базой для таких переговоров не может служить пресловутая «формула Зеленского». На неуместность этой формулы также указывал недавно министр обороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню.

«Сейчас, так сказать, очередной круг обсуждений этой формулы. Запад пытается изобразить мирный процесс без России, на сей раз в Швейцарии. В очередной раз пытаются обозначить, что эта формула является основой переговорного процесса, и заманить на эту площадку страны глобального большинства, то есть незападные страны, всяческими пошлыми посылами, угрозами, другими способами. Конечно, заявление нашего министра иностранных дел в том числе связано и с этим очередным обострением вокруг пресловутой формулы. Это по сути наш ответ», — прокомментировал эксперт.

Шаповалов также напомнил про выходку бывшего главы украинского Совбеза Алексея Данилова, который незадолго до своего увольнения, комментируя позицию Китая по поводу переговорного процесса вокруг Украины, нецензурно обругал спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.

«Это всё звенья одной цепи, всё связано с тем абсолютно нездоровым процессом, который идёт вокруг «швейцарского раунда» якобы переговорного процесса, который на самом деле переговорным процессом не является. И министр иностранных дел России напоминает странам глобального меньшинства — то есть Западу — о том, что Россия всегда открыта к переговорам, ведёт себя конструктивно, но это должна быть переговорная позиция адекватная и справедливая — с учётом всех реалий и интересов России», — резюмировал эксперт.

Вокруг украинского конфликта сложилась патовая ситуация, заявил 4 апреля на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вины России в этом нет.

Он также указал на готовность России в любой момент договариваться, но на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности.

«Для этого не нужно никакой подкладки в виде «формулы Зеленского» между готовностью к переговорам и их началом. Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с «формулой Зеленского», — пусть об этом скажут. Ход не за нами», — указал глава российского МИД.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года предложил так называемую «формулу мира» из десяти пунктов. В середине ноября 2022 года он обнародовал её на саммите G20 на Бали. Чтобы киевский режим начал переговоры с Москвой, Зеленский потребовал освобождения всех украинских пленных, восстановления «территориальной целостности» Украины (фактически возврат в её состав Донбасса, Новороссии и Крыма), вывода российских войск с территории, которую Киев считает своей.

Российская сторона неоднократно давала понять, что считает «формулу Зеленского» неадекватной и неприемлемой.

При этом глава российского МИД уверен, что западные страны никогда не станут пересматривать её. В свою очередь, страны Глобального Юга уже не раз выдвигали более конструктивные идеи по урегулированию ситуации на Украине, однако Запад их не учитывает, подчеркнул министр.

Президент России Владимир Путин в марте в очередной раз заявил, что страна никогда не отказывалась от дипломатического решения по Украине и по-прежнему к ним готова, в отличие от киевских властей, законодательно запретивших переговоры с Москвой. При этом глава государства подчеркнул, что они должны быть основаны на реальности.

Сам Зеленский в конце марта заявил, что, если украинские военные выйдут на линию, которую занимали до начала спецоперации, российские власти якобы сами согласятся на переговоры. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал это заявление клоунадой.