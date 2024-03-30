Мелитополь, 30 марта, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о переговорах с Россией является клоунадой, считает глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«То, что Зеленский начал допускать варианты переговоров с Россией, это хорошая мина при плохой игре. Это своего рода клоунада», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, глава киевского режима понимает, что «запахло жареным», поэтому пытается преподнести поиски собственного спасения — политического и физического — как некую уступку и способность к компромиссу.

«Хотя этим здесь и не пахнет», — заключил Рогов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией до выхода ВСУ к границам Украины 1991 года. Подобное заявление прозвучало впервые, отметило киевское издание «Страна. ua».

Зеленский, в частности, сказал, что если ВСУ выйдут на линию, которую занимали до начала специальной военной операции России, то лидеры РФ якобы сами согласятся на переговоры. Ранее глава киевского режима неизменно заявлял, что переговоров с Россией не будет до выхода ВСУ к границам Украины 1991 года (с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями). Также он официально запретил ведение переговоров с руководителями России.

Заявления главы киевского режима о готовности к переговорам с Россией объясняются тем, что Зеленский нервничает, заявила 30 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и по-прежнему к ним готова, но такие переговоры должны быть основаны на реальности. Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае специальная военная операция будет продолжена.