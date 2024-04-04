Москва, 4 апреля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. На сегодня вокруг Украины сложилась патовая ситуация. Об этом 4 апреля на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Алексей Куденко/РИА Новости

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вины России в этом нет.

«Ситуация патовая, но не мы её в пат загнали», ― отметил Лавров.

Он также указал на готовность России в любой момент договариваться, но на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности.

«Для этого не нужно никакой подкладки в виде «формулы Зеленского» между готовностью к переговорам и их началом. Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с «формулой Зеленского», ― пусть об этом скажут. Ход не за нами», ― сказал глава МИД.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский осенью 2022 года предложил так называемую «формулу мира» из десяти пунктов. В середине ноября 2022 года он обнародовал её на саммите G20 на Бали. Так, для того чтобы Киев начал переговоры с Москвой, Зеленский потребовал освобождения всех украинских пленных, восстановления «территориальной целостности» Украины (фактически возврат в её состав Донбасса, Новороссии и Крыма), вывода российских войск с территории, которую Киев считает своей.

Лавров уверен, что западные страны никогда не станут пересматривать так называемую «формулу Зеленского», считая её единственным приемлемым вариантом урегулирования конфликта. При этом страны Глобального Юга могут предлагать и уже не раз предлагали идеи по урегулированию ситуации на Украине, однако Запад их никоим образом не учитывает, подчеркнул министр.

Президент России Владимир Путин в марте в очередной раз заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине и по-прежнему к ним готова. При этом глава государства подчеркнул, что они должны быть основаны на реальности.

Зеленский 29 марта заявил, что готов к переговорам с Россией. По его мнению, если ВСУ выйдут на линию, которую занимали до начала СВО, российское руководства якобы само согласится на переговоры до выхода ВСУ к границам Украины 1991 года. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал это заявление Зеленского клоунадой.