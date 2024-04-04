Воронеж, 5 апреля, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вновь действует в Воронежской области, сообщил 5 апреля в своём Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«На территории региона вновь объявляется опасность атаки БПЛА», — написал он.

Губернатор также призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями регионального правительства или МЧС России.

Вечером 4 апреля в Воронежской области уже вводили подобный режим. Он действовал чуть более часа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее опасность атаки беспилотников объявили в Белгородской и Курской областях. Вечером 4 апреля в небе над Курском сбили не менее четырёх беспилотников. В городе произошло несколько возгораний.

Одним из мест, где вспыхнул пожар, стал центральный городской рынок. Кроме того, несколько фрагментов БПЛА попали в павильоны этого объекта.

Также пожар начался в здании Областного центра развития творчества детей и юношества в Курске. Его удалось локализовать.