Энгельс, Саратовская область, 5 апреля, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Российские военные утром 5 апреля нейтрализовали беспилотный летательный аппарат в городе Энгельсе Саратовской области, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, которые привёл губернатор, при падении обломков дронов никто не пострадал. Кроме того, удалось избежать разрушений инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 5 апреля глава Ростовской области Василий Голубев проинформировал о том, что в Морозовском районе его региона удалось ликвидировать более 40 целей. Незадолго до этого сообщения он писал о том, что на этой территории силы противовоздушной обороны (ПВО) отражали массированную атаку беспилотников.

Кроме того, опасность атаки БПЛА объявлялась в Воронежской, Курской и Белгородской областях.

В Курской области, по информации Минобороны РФ, вечером 4 апреля перехватили один беспилотник и сбили ещё семь дронов. Перед этим сообщалось, что в регионе обезвредили один БПЛА.

Глава этого региона Роман Старвойт уточнял, что в небе над Курском отразили атаку по меньшей мере четырёх дронов. Часть фрагментов БПЛА повредила павильоны на центральном городском рынке, где произошёл пожар.