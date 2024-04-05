Ейск, Краснодарский край, 5 апреля, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 5 апреля предотвратили попытку Вооружённых сил Украины совершить террористическую атаку на Краснодарский край. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«По социальным сетям прошёл ряд сообщений о вспышках в небе, могу заверить: Ейский район и Краснодарский край под надёжной защитой. Вооружённые силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района», — указал он.

Роман Бублик отметил, что никаких повреждений на территории муниципалитета не зафиксировано. Также он призвал граждан помнить о недопустимости публикации видеоматериалов работы российских военных.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что средства ПВО уничтожили в Морозовском районе более 40 воздушных целей. По его словам, в результате атаки повреждена электроподстанция. Ремонтные службы приступили к работе по восстановлению энергоснабжения.

17 марта несколько украинских беспилотных летательных аппаратов атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили все воздушные цели, но в результате падения обломков одного из дронов возник пожар, который позднее ликвидировали. По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, в результате атаки погиб один из сотрудников НПЗ.