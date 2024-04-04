Москва, 4 апреля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, что Киев согласился бы начать переговоры, если бы Украина вернулась к границам 2022 года, словами: «Мечтать не вредно».

IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti / www. imago-images.de/Global Look Press Владимир Зеленский

Комментируя встречу с главами аккредитованных в Москве дипмиссий, Лавров сообщил журналистам, что обсуждал с дипломатами планы Запада, который пытается как можно больше стран Глобального Юга и Востока втянуть в обсуждение «формулы Зеленского».

Глава МИД России напомнил, что так называемая «формула мира» главы киевского режима — это ультиматум, требующий от Москвы капитулировать и уйти на границы 1991 года.

«Правда, недавно «любезно» господин Зеленский сказал, что можно начать с границы февраля 2022 года. Ну, мечтать не вредно», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, в своей «формуле мира», обнародованной в середине ноября 2022 года, Зеленский потребовал от России уйти с территорий, которых Украина лишилась после 1991 года, то есть из Крыма и Севастополя (воссоединились с РФ по итогам референдума 18 марта 2014 года), из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей (30 сентября 2022 года). На условиях, что Украина вернётся к границам 1991 года, Зеленский согласился вступить с Москвой в переговоры.

В конце марте 2024 года на фоне провала контрнаступления ВСУ и увеличения потерь он заявил, что Киев готов к переговорам с Россией до того, как Украина вернётся к границам 1991 года. Он заявил в интервью телеканалу CBS, что российское руководство, вероятно, согласится на переговоры с Киевом на условиях, что Украина вернётся к границам 2022 года, до начала СВО.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву всё равно придётся считаться с изменением геополитической реальности и с вхождением четырёх новых регионов в состав РФ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила изменения Зеленского по теме переговоров его нервозностью в преддверии выборов, которые на Украине отменили, или более напряжённых событий. Из-за отмены выборов Зеленскому прогнозируют жёсткое отстранение от власти.