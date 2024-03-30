Москва, 30 марта, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией объясняются тем, что Зеленский нервничает, заявила 30 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Известия/Эдуард Корниенко Мария Захарова

Она также иронически отметила, что у Зеленского «выборы на носу». Решением главы киевского режима президентские выборы на Украине, которые должны были состояться весной 2024 года, отменены.

«Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?» — сказала официальный представитель МИД «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией до выхода ВСУ к границам Украины 1991 года. Подобное заявление прозвучало впервые, отметило киевское издание «Страна. ua».

Зеленский в интервью CBS сказал, что если ВСУ выйдут на линию, которую занимали до начала специальной военной операции России, то лидеры РФ якобы сами согласятся на переговоры. Ранее он неизменно заявлял, что переговоров с Россией не будет до выхода ВСУ к границам Украины 1991 года (с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями), а также официально запретил ведение переговоров с руководителями России.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и по-прежнему к ним готова, но такие переговоры должны быть основаны на реальности. Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае специальная военная операция будет продолжена.