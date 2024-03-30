Москва, 30 марта, 2024, 11:46 — ИА Регнум. С момента начала специальной военной операции России геополитическая реальность поменялась, в состав России вернулись четыре региона, отметил 30 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Так он прокомментировал заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией в случае выхода ВСУ на те участки, которые они занимали в феврале 2022 года.

С появлением в составе России четырёх новых субъектов всем придётся считаться, отметил Песков.

«Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — сказал пресс-секретарь президента «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией до выхода ВСУ к границам Украины 1991 года. Подобное заявление прозвучало впервые, отметило киевское издание «Страна. ua».

Зеленский, в частности, сказал, что если ВСУ выйдут на линию, которую занимали до начала специальной военной операции России, то лидеры РФ якобы сами согласятся на переговоры. Ранее глава киевского режима неизменно заявлял, что переговоров с Россией не будет до выхода ВСУ к границам Украины 1991 года (с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями). Также он официально запретил ведение переговоров с руководителями России.

Заявления главы киевского режима о готовности к переговорам с Россией объясняются тем, что Зеленский нервничает, заявила 30 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае специальная военная операция будет продолжена.