Вашингтон, 3 апреля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Режим главы киевского режима Владимира Зеленского падёт в ближайшие месяцы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Source: Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

«Думаю, мы увидим конец режима Зеленского уже к маю или июню», — заявил Риттер.

Экс-разведчик США также напомнил, что срок полномочий Зеленского истекает в конце мая, а выборов на Украине не было. При этом Риттер обратил внимание на отчаянное положение главы киевского режима на фоне краха ВСУ на поле боя.

На Украине президентские выборы должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация главы государства — в мае. Зеленский утратит легитимность после 21 мая. В декабре 2023 года Зеленский заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов. При этом, по словам главы киевского режима, проводить их сейчас «не ко времени».

При этом Конституция Украины не содержит нормы, которая позволяла бы отменить президентские выборы. В интервью телеканалу Al Jazeera 2 апреля экс-президент Украины Пётр Порошенко выразил желание баллотироваться на пост президента Украины.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил 22 марта, что единоличное решение Зеленского не проводить выборы сделает его нелегитимным. Он указал на тот факт, что Москва не раз убеждалась в недоговороспособности киевского режима.

Как сообщил 1 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского. Представитель Кремля предложил не забегать вперёд в вопросе о легитимности Зеленского.