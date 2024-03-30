Киев, 30 марта, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые заявил, что Киев готов к переговорам с Россией до выхода украинской армии на границы 1991 года. Об этом он размышлял в интервью телеканалу CBS, предположив, что президент РФ Владимир Путин пойдёт на диалог, если ВСУ выйдут на границы 2022 года — до начала спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский также считает, что его армии не придётся возвращать все территории исключительно военным путём.

По мнению киевского лидера, для достижения границ ВСУ нужны поставки западного оружия и «полная торговая блокада» России.

При этом общеизвестно, что Владимир Зеленский не раз заявлял, что переговоров с Москвой он вести не будет, пока ВСУ не подойдут к границам Украины 1991 года — с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин в марте 2024 года заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

Так называемая «формула мира» Зеленского, которую предполагается обсуждать на конференции по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии, является «алхимией», сказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры Москвы и Киева могут пройти между вторым и третьим «мирными саммитами» в Швейцарии, где предполагается обсудить так называемую «формула мира» Зеленского. Переговоры должны также основываться на указанной «формуле», которая может быть скорректирована в ходе обсуждения без представителей РФ, сказал Кулеба.

Заявления МИД Украины о возможных переговорах с Россией противоречат ранее введённому Зеленским запрету на переговоры с РФ, а попытки навязать России «правила» для проведения подобных переговоров неприемлемы, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.