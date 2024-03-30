Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Зеленский впервые заявил о переговорах с Россией до выхода на границы 1991 года
Киев, 30 марта, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые заявил, что Киев готов к переговорам с Россией до выхода украинской армии на границы 1991 года. Об этом он размышлял в интервью телеканалу CBS, предположив, что президент РФ Владимир Путин пойдёт на диалог, если ВСУ выйдут на границы 2022 года — до начала спецоперации.
Зеленский также считает, что его армии не придётся возвращать все территории исключительно военным путём.
По мнению киевского лидера, для достижения границ ВСУ нужны поставки западного оружия и «полная торговая блокада» России.
При этом общеизвестно, что Владимир Зеленский не раз заявлял, что переговоров с Москвой он вести не будет, пока ВСУ не подойдут к границам Украины 1991 года — с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.
Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин в марте 2024 года заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.
Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.
Так называемая «формула мира» Зеленского, которую предполагается обсуждать на конференции по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии, является «алхимией», сказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры Москвы и Киева могут пройти между вторым и третьим «мирными саммитами» в Швейцарии, где предполагается обсудить так называемую «формула мира» Зеленского. Переговоры должны также основываться на указанной «формуле», которая может быть скорректирована в ходе обсуждения без представителей РФ, сказал Кулеба.
Заявления МИД Украины о возможных переговорах с Россией противоречат ранее введённому Зеленским запрету на переговоры с РФ, а попытки навязать России «правила» для проведения подобных переговоров неприемлемы, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.