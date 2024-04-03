Москва, 3 апреля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Главный ущерб олимпийскому движению наносит неготовность и нежелание Международного олимпийского комитета (МОК) отмежеваться от политики. Об этом 3 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) 2 апреля от имени африканского чиновника пообщались с главой МОК Томасом Бахом. В беседе Бах признался, что есть специальная наблюдательная комиссия, следящая за интернетом, СМИ и публичными заявлениями. МОК также просил украинскую сторону предоставить информацию о поведении российских спортсменов и чиновников.

Песков отметил, что комиссия МОК нарушает принципы олимпийского движения, если занимается мониторингом высказываний исключительно российских спортсменов.

«Однозначно это противоречит принципам олимпийской семьи», — сказал Песков.

Он добавил, что можно было бы понять, если бы комиссия работала по мониторингу различных высказываний, с тем чтобы не вмешивать политику в спорт, и это касалось бы всех.

«Если это комиссия в рамках МОК, которая работает только по российским спортсменам, — то вряд ли это можно понять», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в разговоре с пранкерами Бах признался, что спортивные санкции носят политический характер. Он даже намекнул, что спортсмены, поехавшие на Всемирные игры дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 19 сентября 2024 года, могут подвергнуться гонениям со стороны МОК.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Баха в преступном сговоре после его слов о том, что МОК просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов, чтобы не допустить их участия в Олимпиаде. Признания в просьбе следить за российскими атлетами должны стать предметом тщательного расследования, подчеркнула она.