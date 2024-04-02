Москва, 2 апреля, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Российские гребцы приняли решение не выступать на отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже из-за дискриминационных условий, которые выдвигает Международный олимпийский комитет (МОК), сообщила 2 марта пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР).

ITAR-TASS

Глава ФГСР Алексей Свирин подчеркнул, что российские спортсмены хотели бы участвовать в Олимпиаде, но только на общих основаниях. Он заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг ОИ-2024, противоречит спортивным нормам и законам.

«Когда нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и ещё приписывают к этому финансовые обязательства. В такой постановке вопроса положительного решения быть не может», — сказал Свирин.

Отмечается, что российские гребцы приняли решение отказаться от поездки на Олимпиаду в ходе общего собрания с участием тренерского штаба сборной.

Как сообщало ИА Регнум, МОК запретил спортсменам из России и Белоруссии, допущенным к Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, участвовать в церемонии открытия соревнований. Кроме того, завоёванные ими медали не будут учитывать ни в одной из турнирных таблиц.

Глава МОК Томас Бах в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) признался, что есть специальная комиссия, которая следит за публичными заявлениями российских спортсменов, кроме того, для этого привлекли Украину. По его словам, если кого-то уличат в патриотических высказываниях, то не допустят к Играм.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после этого обвинила Баха в участии в преступном сговоре с целью отстранить от соревнований наиболее сильных спортсменов. Она также назвала заявление главы МОК «грязносердечным признанием».

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что чиновники МОК извратили принципы олимпийского движения, заложенные при его основании. Он отметил, что ОИ создавали для объединения людей, а теперь их используют для противоположных целей.