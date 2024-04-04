Москва, 4 апреля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Комиссия Объединённого мира борьбы (UWW) отстранила российского борца Абдулрашида Садулаева от Олимпиады в Париже из-за поддержки специальной военной операции. Об этом 4 апреля заявили в пресс-службе UWW.

EPA/ТАСС Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев

Ещё одной причиной решения комиссии об отстранении двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе от участия в лицензионном турнире ОИ-2024 стала его принадлежность к обществу «Динамо».

В пресс-службе пояснили, что при подготовке к любому турниру каждый индивидуальный нейтральный спортсмен проходит строгую проверку со стороны UWW на основе критериев, установленных Международным олимпийским комитетом в отношении спортсменов из России и Белоруссии.

«Решения относительно соответствия критериям были приняты комиссией на основе подробных отчётов о проверке, предоставленных независимым и частным поставщиком разведывательных услуг», ― говорится в сообщении UWW.

Как сообщало ИА Регнум, Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Садулаеву принять участие в отборочном турнире на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Как уточнили в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), МОК заблокировал спортсмену возможность бороться на соревнованиях за несколько дней до старта лицензионного турнира в Баку (Азербайджан).

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили уточнил, что Международная федерация борьбы (UWW) после оглашения списков не допущенных к международным стартам предоставила возможность провести замену. Так, вместо Садулаева в Баку выступит чемпион Европы 2021 года Алихан Жабраилов.

В Федерации спортивной борьбы России отметили, что решение о недопуске Садулаева принял именно Международный олимпийский комитет, при этом UWW пыталась сделать всё возможное, чтобы спортсмену разрешили принять участие в отборочном турнире к Олимпиаде.

МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады в июле в Париже. Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд 19 марта заявил, что медали, которые они получат, не будут учитывать ни в одной из турнирных таблиц.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко 21 марта заявил, что МОК создал такие условия, при которых практически никто из российских спортсменов не сможет поехать и отобраться на Олимпийские игры в Париже.

Вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что в Олимпийских играх 2024 года примут участие около 40 спортсменов из России.

Глава МОК Томас Бах признался, что есть специальная комиссия, которая следит за публичными заявлениями российских спортсменов, также для этого привлекли Украину. По его словам, если кого-то уличат в патриотических высказываниях, то не допустят к Играм.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого обвинила Баха в участии в преступном сговоре с целью отстранить от соревнований наиболее сильных спортсменов. Она также назвала заявление главы МОК «грязносердечным признанием». Дипломат заявила, что такие люди, как Бах, дискредитируют мировой спорт, олимпийское движение и прямо противоречат мировому олимпизму.