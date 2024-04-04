Киев, 7 апреля, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Североатлантическому альянсу стоит зарезервировать за Украиной место в военно-политическом блоке, поскольку на данный момент вступление страны в НАТО невозможно, заявил заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Мы понимаем, что сможем стать членами НАТО только после окончания (Конфликта на территории страны. — Прим. ред.), но зарезервировать этот 33-й стул за нами наши партнёры смогли бы», — указал депутат.

По мнению Чернева, НАТО проявит слабость, если не сделает следующий шаг на пути к членству Украины на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдёт с 9 по 11 июля и будет посвящён 75-летию военно-политического блока.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что лидеры стран НАТО на предстоящей встрече в Вашингтоне не намерены приглашать Украину в альянс из-за соглашения о коллективной безопасности. Североатлантический альянс опасается быть втянутыми в крупнейший с 1945 года вооружённый конфликт на европейском континенте.

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, комментируя материал NYT, обвинила Соединённые Штаты и Германию в нежелании приглашать Украину в НАТО. По её мнению, они тормозят этот процесс, поскольку в сложившихся условиях не могут ограничиваться только лишь заявлениями.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что Украину не возьмут в альянс из-за существующих явных территориальных претензий некоторых стран НАТО на её западные территории. Кроме того, вступление Украины в НАТО означало бы признание существующих границ.