Москва, 3 апреля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. В России в прошлом году построили и отремонтировали свыше 31 тыс. километров дорог. Об этом 3 апреля заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта в Государственной думе.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Глава правительства отметил, что поставленных президентом России Владимиром Путиным в 2023 году целей в дорожном строительстве во многом удалось достичь и перевыполнить их по ряду показателей.

«На конец прошлого года соответствовали всем нормативам, стали удобнее и безопаснее около 53% региональных дорог и свыше двух третей — опорных», — сказал он.

В России за год отремонтировали и построили свыше 31 тысячи километров дорог, в том числе открыли движение на скоростной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани, добавил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля отметил, что в стране уже привели в порядок федеральные трассы и практически 85% дорог в крупных агломерациях. Глава государства отметил, что в будущем власти сделают особый акцент на развитии региональных дорог.

В декабре 2023 года президент призвал увеличить темпы строительства дорог, жилья и социальных объектов в России. Путин подчеркнул, что российский строительный комплекс и смежные отрасли сегодня уже готовы к этому.