Москва, 29 февраля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. В России запустят новый национальный проект «Семья», заявил 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Известия/ Эдуард Корниенко

Целью нацпроекта будет повышение качества жизни семей с детьми и поддержка рождаемости, сказал президент.

«Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется — «Семья», — сказал Владимир Путин.

Власти регионов в дополнение к федеральным программам реализуют и собственные, напомнил президент. Он призвал дополнительно помочь тем субъектам Федерации, где уровень рождаемости в настоящее время ниже среднероссийского. До конца 2030 года в такие регионы будет направлено 75 млрд рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать с 2025 года.

В России в 2023 году было построено 110 млн кв. м жилья, что в полтора раза больше рекордных показателей СССР 1987 года, отметил глава государства. За последние шесть лет миллионы российских семей улучшили свои жилищные условия, в том числе благодаря программе семейной ипотеки, заявил Путин.

В период с 2018 по 2022 год количество многодетных семей в России выросло на 26,8%, отметил президент, назвав это хорошим показателем. Он напомнил о подписанном им указе о едином статусе многодетных семей. Положения этого указа надо наполнить конкретными решениями, отталкиваясь от запросов людей, сказал он.

У граждан России должно быть больше средств на решение насущных проблем, отметил также президент. Он анонсировал увеличение налогового вычета на второго ребёнка до 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребёнка — до 6000 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, президент в ходе оглашения послания Федеральному собранию анонсировал и ряд других мер поддержки семей. В частности, он сообщил о продлении действия программы семейной ипотеки до 2030 года. Также будет продлена выплата на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка.

Глава государства назвал острой проблемой бедность многодетных семей и отметил, что власти будут решать этот вопрос. Кроме того, президент поставил задачу добиться в ближайшие шесть лет устойчивого роста рождаемости в России.