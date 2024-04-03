Москва, 3 апреля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Правительство России снизит финансовую нагрузку для участников спецоперации и освободит их от налога на имущество. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта в Государственной думе.

Михаил Синицын/ТАСС

«По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку — и освободим от налога на имущество», — сказал он.

Премьер указал на важность того, чтобы государство в полном объёме и своевременно оказывало помощь исполняющим воинский долг россиянам, и добавил, что правительство внимательно следит за этим.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство для освобождения участников спецоперации и членов их семей от уплаты налога на имущество физлиц. Поручение должны исполнить до 15 апреля.

В этот же день глава государства поручил до 30 июня представить предложения, касающиеся обеспечения средствами реабилитации участников СВО. Он также поручил правительству до 15 апреля исключить начисление процентов по кредитам для участников СВО.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин призвал органы власти делать всё необходимое для поддержки героев СВО и членов их семей.

Сейчас у участников спецоперации есть следующие льготы: их трудовые договоры приостанавливаются, но не прекращаются, этот период идёт в стаж, рабочее место и социально-трудовые гарантии сохраняются. Им также положена скидка 50% на оплату ЖКХ, пользование всеми видами услуг организаций связи, культуры и физкультурно-спортивных организаций, бесплатное санаторно-курортное лечение с оплатой проезда и многое другое.