Москва, 17 марта, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня представить предложения, касающиеся обеспечения средствами реабилитации участников специальной военной операции. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Гердо/ТАСС

«Подготовить и представить предложения по совершенствованию механизма обеспечения современными техническими средствами реабилитации, в том числе протезами, участников специальной военной операции», — говорится в перечне поручений по итогам встречи со студентами — участниками СВО.

Поручение дано правительству РФ совместно с фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Срок исполнения — до 30 июня.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря Путин назвал поддержку участников спецоперации важнейшей задачей партии «Единая Россия». Как отметил глава государства, он в курсе готовности бойцов на всё для защиты своей Родины. Сами военные признавались, что готовы сделать всё от них зависящее, чтобы защитить Россию, добавил глава государства.

До этого, 14 декабря, Путин заявил, что фонд поддержки участников СВО работает хорошо. Во время прямой линии он предложил расширить контроль фонда за выделяемыми средствами, в том числе на реабилитацию бойцов. Вместе с тем он поблагодарил россиян, добровольно помогающих военным на фронте, направляя им пожертвования. По словам Путина, их сумма составила уже выше 10 млрд рублей.