Москва, 17 марта, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин к 15 апреля поручил внести изменения в законодательство для освобождения бойцов СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество физлиц. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, размещённом 17 марта на сайте Кремля.

РИА Новости/Александр Кряжев

«Обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц», — говорится в поручений.

Кроме того, президент поручил установить порядок получения ФНС России от уполномоченных федеральных государственных органов соответствующей информации с соблюдением требований по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

Срок исполнения поручений — 15 апреля.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта Владимир Путин поручил до 30 июня представить предложения, касающиеся обеспечения средствами реабилитации участников специальной военной операции.

Правительству также было поручено до 15 апреля исключить начисление процентов по кредитам для участников СВО.

В послании Федеральному собранию глава государства призвал органы власти делать всё необходимое для поддержки героев СВО и членов их семей.

Участники СВО имеют следующие льготы: их трудовые договоры приостанавливаются, но не прекращаются, этот период идёт в стаж, рабочее место и социально-трудовые гарантии сохраняются. Бойцам положена скидка 50% на оплату ЖКХ, пользование всеми видами услуг организаций связи, культуры и физкультурно-спортивных организаций, право на приобретение билетов на все виды транспорта вне очереди, бесплатное санаторно-курортное лечение с оплатой проезда и многое другое.

Власти 85 регионов России установили и дополнительные меры соцподдержки. Наиболее распространённые из них — единовременные выплаты в размере до полумиллиона рублей, ежемесячные доплаты на период военной службы до 70 тыс. рублей, освобождение от транспортного налога. Льготы положены и детям бойцов, участвующих в специальной военной операции.