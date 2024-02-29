Москва, 29 февраля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию призвал органы власти делать всё необходимое для поддержки героев СВО и членов их семей.

Он поблагодарил парламентские партии за консолидацию по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в феврале 2024 года президент поручил правительству подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам специальной военной операции.

В декабре 2023 года глава государства предложил принять поправки в закон, чтобы добровольцы СВО получали ту же поддержку, что и остальные участники специальной военной операции.

В январе 2024 года по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО Владимир Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов специальной военной операции в срок не более трёх месяцев.

Участники СВО имеют следующие льготы: их трудовые договоры приостанавливаются, но не прекращаются, этот период идёт в стаж, рабочее место и социально-трудовые гарантии сохраняются. Бойцам положена скидка 50% на оплату ЖКХ, пользование всеми видами услуг организаций связи, культуры и физкультурно-спортивных организаций, право на приобретение билетов на все виды транспорта вне очереди, бесплатное санаторно-курортное лечение с оплатой проезда и другие.

Власти 85 регионов России установили и дополнительные меры соцподдержки. Наиболее распространённые из них — единовременные выплаты в размере до полумиллиона рублей, ежемесячные доплаты на период военной службы до 70 тыс. рублей, освобождение от транспортного налога. Льготы положены и детям бойцов, участвующих в специальной военной операции.

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