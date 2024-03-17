Москва, 17 марта, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля исключить начисление процентов по кредитам для участников СВО. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

РИА Новости/Мария Девахина

«Правительству Российской Федерации обеспечить: внесение в законодательство Российской Федерации изменений, исключающих начисление процентов по кредитным договорам (договорам займа) в течение льготного периода, определённого в соответствии с Федеральным законом от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»», — говорится в поручении.

Ответственным указан глава правительства Михаил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию Путин заявил, что участники СВО смогут получать в некоторых регионах ипотеку по льготной ставке 2%.

Условия будут такими же, как по действующим программам для жителей Дальнего Востока, Арктики, Донбасса и Новороссии, пояснил глава государства.

Кроме того, президент поручил предусмотреть особые условия программы семейной ипотеки для малых городов, а также регионов, где строится мало жилья.

Кроме того, 13 февраля Путин поручил правительству подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам специальной военной операции.