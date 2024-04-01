Москва, 2 апреля, 2024, 00:23 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовных дел, возбужденных после обвала на руднике «Пионер» в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«Председатель Следственного комитета запросил у руководителя СУ по Амурской области Белянского С. Ю. повторный доклад о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах», — отмечается в заявлении.

В частности, главе СУ должны доложить о тех обстоятельствах обвала на руднике «Пионер», которые удалось выяснить.

Как сообщало ИА Регнум, обрушение на шахте «Пионер» в Амурской области произошло вечером 18 марта по московскому времени. В результате происшествия на глубине 120 метров оказались заблокированы 13 горняков.

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по спасению шахтёров. Разведочные скважины, которые пробурили спасатели, показали наличие воды, глины и льда. Выработки обследовали с помощью видеокамер и приборов.

1 апреля спасательную операцию на руднике «Пионер» пришлось завершить в связи с угрозой повторного обрушения горной породы. В Следственном комитете уточнили, что главный инженер «Пионера» задержан Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ).

Ранее по этому делу задержали управляющего директора рудника и двух сотрудников регионального управления Ростехнадзора.