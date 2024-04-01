Благовещенск, 1 апреля, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Задержан главный инженер рудника «Пионер», на котором произошло обрушение горной породы. Об этом 1 апреля сообщили в СК России.

Кадр из видео

«Задержан главный инженер рудника «Пионер», подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 Уголовного кодекса России (нарушение требований безопасности при ведении работ)», — сообщили в ведомстве.

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В СК также напомнили, что по делу ранее задержали управляющего директора рудника и двух сотрудников регионального управления Ростехнадзора.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта на шахте «Пионер» произошёл обвал породы, на глубине 120 метров заблокировало 13 горняков. Объём прорыва породы и льда составил свыше 194 тыс. куб. м, вдвое больше, чем считалось первоначально.

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по спасению горняков. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ, управляющему директору рудника предъявили обвинение.

Разведочные скважины на руднике показали наличие воды, глины и льда. Выработки обследовали с помощью видеокамер и приборов. 30 марта в МЧС сообщили о начале бурения на новом участке восьмой скважины, но 1 апреля руководители ликвидации аварии на основании рекомендаций технического совета приняли решение остановить спасательную операцию из-за риска повторного обвала.