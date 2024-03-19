Москва, 19 марта, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Перед Федеральной службой безопасности стоят ответственные задачи по защите конституционного строя, попытки посеять смуту должны жестко пресекаться, заявил 19 марта президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ.

President Of Russia Office/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жестко и немедленно пресекаться», — заявил президент.

По его словам, за проявлениями экстремизма часто «торчали уши» западных спецслужб. Российский лидер в этой связи поручил ФСБ усилить антитеррористическую работу, понимая, что противник опасен и технически подкован. Путин также добавил, что в арсенале противника широкие информационные, технические и финансовые возможности.

Путин добавил, что в 2023 году сотрудники ФСБ чётко действовали по всем направлениям, подтверждая высокий статус и авторитет службы как ключевого звена в системе обеспечения государственной безопасности и суверенитета страны.

Глава государства также заявил, что сотрудники ФСБ в 2023 году стояли на страже конституционного строя и выполняли задачи в зоне СВО. Президент поблагодарил личный состав ФСБ за патриотизм и мужество, которые в том числе проявили сотрудники в Новороссии и в Донбассе.

Как сообщало 19 марта ИА Регнум, Путин на расширенной коллегии ФСБ заявил, что службе необходимо усилить защиту информационной инфраструктуры в России и расширить меры превентивного реагирования с учётом роста числа кибератак.

Помимо этого, президент призвал ФСБ поддержать бизнес, сталкивающийся с незаконными санкциями.