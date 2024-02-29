Москва, 29 февраля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Не Россия начала конфликт, но страна сделает всё, чтобы его закончить, заявил президент России Владимир Путин на оглашении послания Федеральному собранию в Гостином дворе.

Александр Сухов/РИА Новости

«Защитим суверенитет и безопасность наших граждан», — подчеркнул Путин.

Путин также подчеркнул, что Россия сделает всё, чтобы искоренить нацизм и решить задачи специальной военной операции.

В январе Путин на встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета заявил, что спецоперацию на Украине начали для защиты интересов России, никаких других мотивов не было. Президент напомнил, что геополитический противник России совершил госпереворот и начал физически истреблять тех, кто готов был выстраивать нормальные отношения с Россией.

Президент России 26 января также выразил уверенность в достижении всех целей спецоперации на Украине.

В июне 2023 года глава российского государства отмечал, что цели и задачи СВО корректируются в соответствии с текущей ситуацией, однако в целом носят фундаментальный характер.

Спецоперация Вооружённых сил России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Российское руководство объявило целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины.