Путин заявил, что Россия защитит суверенитет и безопасность граждан
Москва, 29 февраля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Не Россия начала конфликт, но страна сделает всё, чтобы его закончить, заявил президент России Владимир Путин на оглашении послания Федеральному собранию в Гостином дворе.
«Защитим суверенитет и безопасность наших граждан», — подчеркнул Путин.
Путин также подчеркнул, что Россия сделает всё, чтобы искоренить нацизм и решить задачи специальной военной операции.
В январе Путин на встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета заявил, что спецоперацию на Украине начали для защиты интересов России, никаких других мотивов не было. Президент напомнил, что геополитический противник России совершил госпереворот и начал физически истреблять тех, кто готов был выстраивать нормальные отношения с Россией.
Президент России 26 января также выразил уверенность в достижении всех целей спецоперации на Украине.
В июне 2023 года глава российского государства отмечал, что цели и задачи СВО корректируются в соответствии с текущей ситуацией, однако в целом носят фундаментальный характер.
Спецоперация Вооружённых сил России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Российское руководство объявило целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины.