Москва, 1 апреля, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Десятому фигуранту дела «Крокус Сити Холла» предъявили обвинение по статье о теракте. Об этом 1 апреля сообщили в СК России.

Bulkin Sergey/Global Look Press

В частности, сторона обвинения запросила суд арестовать ещё одного фигуранта дела, Якубджони Юсуфзоды, который, согласно материалам дела, заведомо перечислил соучастнику деньги на оплату проживания исполнителей теракта, а также совершил перевод непосредственно одному из них уже после преступления.

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«Юсуфзоде предъявлено обвинение по п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — заявили в СК.

Террористы совершили атаку на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Ворвавшись в здание, они открыли огонь по людям и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей, пострадал 551 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). 28 марта СК сообщил о получении доказательств связи террористов из «Крокуса» с украинскими националистами. Глава ФСБ Александр Бортников сообщал, что задержанные по делу о теракте в «Крокусе» рассказали об украинском следе, и подчеркнул, что исламисты самостоятельно не могли всё подготовить, им помогали. СК России 28 марта сообщил о получении доказательств связи террористов из «Крокуса» с украинскими националистами.