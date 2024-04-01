Мелитополь, 1 апреля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Владислава Исаева гендиректором Запорожской атомной электростанции. Об этом стало известно 1 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская АЭС» сроком на два года», — говорится в опубликованном на сайте правовых актов распоряжении.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что Россия соблюдает все пять принципов защиты ЗАЭС, поэтому, по его словам, сомнений в обеспечении безопасности ядерного объекта нет, и все блоки станции находятся в режиме останова.

Вскоре после этого Запорожскую АЭС в четвёртый раз посетил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Тогда он отметил, что радиационная и химическая защита на станциинаходится на высоком уровне и положительно оценил усилия России и МАГАТЭ по защите станции. 6 марта с Гросси встретился президент России Владимир Путин, который подчеркнул, что делает всё возможное для обеспечения безопасности атомных объектов.

В марте руководство города Энергодара заявило о повышении интенсивности атак на ЗАЭС со стороны ВСУ. Станцию атакуют дронами и сбрасывают с них боеприпасы. Это произошло 14 марта, когда взрывное устройство упало в пяти метрах от топливохранилища.

Утром 22 марта ЗАЭС проинформировала об отключении основной «Днепровской» снабжающей линии и поступлении электричества по «Феросплавной -1». На станции отметили, что угроз нарушений пределов безопасности нет. Впоследствии отключившуюся линию вновь ввели в работу.