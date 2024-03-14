Энергодар, Запорожская область, 14 марта, 2024, 10:18 — ИА Регнум. ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища на Запорожской АЭС. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Отмечается, что ВСУ продолжают обстрел объектов критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство.

«Если бы попали в баки — это могло бы привести к печальным последствиям. Подобные атаки недопустимы. На это указывает и МАГАТЭ в своих заявлениях. Но, несмотря ни на что, мы фиксируем продолжающиеся обстрелы», — говорится в сообщении.

Как уточнил директор ЗАЭС Юрий Черничук, взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от забора топливохранилища.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что эксперты агентства зафиксировали мощные взрывы рядом с ЗАЭС. По словам находящихся на атомной станции специалистов МАГАТЭ, они слышали взрывы ежедневно в течение недели.

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв 27 января заявил, что угроза ядерной аварии на ЗАЭС может исходить только от действий украинской армии.

Европейские организации, включая МАГАТЭ, не признают обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинских войск, хотя такие удары являются угрозой для всего мира, заявлял ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.