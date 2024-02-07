Энергодар, Запорожская область, 7 февраля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Радиационная и химическая защита на Запорожской АЭС находится на высоком уровне, заявил 7 февраля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Иван Шилов ИА Регнум

«Что касается радиационной и химической защиты, здесь всё в порядке, у нас отличные коммуникации. Я ценю все усилия, которые все структуры в этом направлении принимают», — сказал Гросси.

Он добавил, что безопасность обеспечивается во многом благодаря хорошим коммуникациям. Глава МАГАТЭ назвал их одним из основополагающих принципов обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, Гросси 7 февраля прибыл в город Энергодар на Запорожскую АЭС. Этот его визит на станцию — четвёртый. Вместе с ним на станцию прибыла группа наблюдателей Международного агентства по атомной энергии, чтобы сменить работающий сейчас на станции коллег. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.

В пресс-службе ЗАЭС заявили, что Гросси в ходе поездки заявил о необходимости обеспечить ядерную безопасность и защищённость станции. Он положительно оценил направленные на это совместные усилия МАГАТЭ и России.

Минобороны сообщило, что российские военные обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС. На пути следования миссии представителей международного агентства действовал режим прекращения огня.

Готовясь к приезду представителей делегации, российские военнослужащие нашли на маршруте их движения неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов станции со стороны ВСУ.

Предыдущий визит Гросси на ЗАЭС состоялся 19 сентября прошлого года. Находясь на станции, он заявил, что видит улучшения с безопасностью на станции и что во время пребывания на объекте каких-либо угроз он не увидел. При этом он сказал, что уверенным ни в чём быть не может, поскольку ситуация ежедневно меняется.

Когда журналисты спросили Гросси, с чьей стороны идут обстрелы станции, он не ответил ничего определённого, сославшись на то, что нужно разбираться в каждом отдельном случае. Обсуждая с главой МИД России Сергеем Лавровым свою поездку на ЗАЭС, глава МАГАТЭ сказал, что нужно продолжать взаимодействие с российской стороной.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв 27 января заявил, что Россия соблюдает все пять принципов защиты ЗАЭС, сомнений в обеспечении безопасности ядерного объекта нет. Все блоки станции находятся в режиме останова.