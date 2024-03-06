Сочи, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин начал встречу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в сочинской резиденции «Бочаров ручей». В ходе неё российский лидер заявил, что Москва делает всё возможное для безопасности атомных объектов.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

«Знаю, что у вас в повестке дня сегодняшней встречи есть вопросы особенно чувствительные, важные. И мы, конечно, готовы к тому, чтобы обсуждать и делать всё для того, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где мы так или иначе имеем отношение к ядерной энергетике», — подчеркнул глава государства.

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Путин отметил, что Россия как один из лидеров в области атомной энергетики также активно сотрудничает с МАГАТЭ по множеству направлений, готова продолжать взаимодействие и далее и благодарна за встречные шаги. В том числе президент выразил готовность к обмену наработками в атомной энергетике с заинтересованными в этом сторонами.

О прибытии Гросси в Сочи ИА Регнум сообщало днём ранее. Как уточнил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, у Гросси в Сочи также запланированы консультации с российской делегацией касательно Запорожской АЭС и военной активности вокруг неё. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что межведомственные консультации с Гросси необходимы для поддержания диалога с МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической безопасности ЗАЭС.

Перед визитом в Сочи глава МАГАТЭ в четвёртый раз посетил Запорожскую АЭС, где вместе с группой наблюдателей они сменили работающих на станции коллег, которые присутствовали там с 1 сентября 2022 года. Как отметил Гросси, радиационная и химическая защита на станции находятся на высоком уровне.