Энергодар, Запорожская область, 22 марта, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Отключённую утром 22 марта высоковольтную линию энергоснабжения 750 кВ «Днепровская», снабжающую Запорожскую АЭС, снова ввели в работу, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения750 кВ «Днепровская». Линия введена в работу в 11:02 мск», — сообщили на станции.

Она, а также линия 330 кВ «Феросплавная -1», обеспечивают сейчас энергоснабжение станции.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 марта ЗАЭС проинформировала о том, что основная снабжающая её линия «Днепровская» отключилась и что электричество поступает по «Феросплавной -1». На станции отметили, что угроз нарушений пределов безопасности нет.

На ЗАЭС остановлены все энергоблоки, один находится в режиме горячего останова, ещё пять — в режиме холодного останова. На станции отметили, что радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений, обслуживание оборудования идёт в строгом соответствии с регламентом.

По данным руководства города Энергодара, ВСУ в последнее время повысили интенсивность атак на ЗАЭС, особенно дронами. Также на станцию сбрасывают с беспилотников боеприпасы. Очередная подобная атака с дрона ВСУ произошла 14 марта: взрывное устройство упало в пяти метрах от топливохранилища.