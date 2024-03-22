Энергодар, Запорожская область, 22 марта, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Снабжающая Запорожскую АЭС электричеством высоковольтная линия «Днепровская» 22 марта утром отключилась, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Алексей Коновалов/ТАСС

«22 марта в 6:10 мск на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская», — сообщили на станции.

Уточняется, что энергоснабжение станции обеспечивает линия 330 кВ «Феросплавная». Угроз нарушений пределов безопасности, отмечают на Запорожской АЭС, нет.

Сейчас все блоки станции остановлены: пять находятся в режиме холодного останова, один — в состоянии «горячий останов».

Обслуживание оборудования на ЗАЭС происходит в соответствии с регламентом и при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Радиационный фон на ЗАЭС и на прилегающей к станции территории не изменился, он находится на соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков уровне. При этом он не превышает естественных фоновых природных значений.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта глава Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что количество атак ВСУ на город и ЗАЭС выросло. Украинская армия активно использует беспилотники.

На ЗАЭС 14 марта сообщили, что в пяти метрах от топливохранилища ВСУ сбросили взрывное устройство. Как отметил директор станции Юрий Черничук, если бы произошло попадание в баки, последствия были бы трагическими.