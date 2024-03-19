Энергодар, Запорожская область, 19 марта, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Украинские войска увеличили количество атак на Энергодар и Запорожскую АЭС, особенно с использованием дронов. Об этом 19 марта рассказал мэр города Эдуард Сеновоз.

Алексей Рамм/ИЗВЕСТИЯ

«Повысили количество атак на город в 2024 году, особенно дронами. Есть прилёты по административным зданиям. Жертв нет, это главное», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Сеновоза, городские власти быстро ликвидируют последствия атак, а жители спокойно воспринимают сложившуюся ситуацию, она не влияет на жизнедеятельность Энергодара.

«О станции: очень большое количество дронов пролетает над атомной станцией, бывают и сбросы. Активность существенно увеличилась», — добавил мэр.

Он также отметил, что в Энергодаре готовы к любым действиям со стороны киевских властей, так как в последнее время появилось много информации о подготовках ими различных провокаций в отношении города или станции.

«Я скажу, что силовые структуры очень хорошо справляются с задачей охраны станции и Энергодара. Какие бы силы ни были сконцентрированы с той стороны, наши силовики всё смогут предотвратить», — добавил Сеновоз.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что украинские войска сбросили взрывное устройство на расстоянии пяти метров от топливохранилища. Отмечалось, что ВСУ продолжают вести обстрелы объектов критической инфраструктуры атомной станции.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 11 марта отметил, что активность украинских дронов вокруг ЗАЭС значительно возросла. Он уточнил, что российские специалисты нейтрализуют эти беспилотники, однако ЧП, по его словам, может произойти в любой момент.

Глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв 27 января заявлял, что угроза ядерной аварии на ЗАЭС может исходить только от действий украинских войск. Он уточнил, что за неделю в районе атомной станции обезвредили около 100 украинских дронов, бивших по Энергодару.