Москва, 1 апреля, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы закрыл заседание по вопросу ареста десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

Кадр из видео

«Рассмотреть ходатайство следствия в закрытом судебном заседании», — сообщил корреспондент ТАСС.

Ранее обвиняемого доставили в суд для решения вопроса о его аресте.

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Десятому фигуранту дела «Крокус Сити Холла» 1 апреля предъявили обвинение по статье о теракте. Сторона обвинения запросила суд арестовать ещё одного фигуранта дела, Якубджони Юсуфзоды, который перечислил соучастнику деньги на оплату проживания исполнителей теракта, а также совершил перевод непосредственно одному из них уже после преступления.

Как стало известно 1 апреля, десятого фигуранта дела задержали в Москве через три дня после теракта за неповиновение полиции и арестовали на 12 суток. При задержании он оказывал активное сопротивление.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. В здание ворвались террористы. Они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

СК 28 марта сообщил о получении доказательств связи террористов из «Крокуса» с украинскими националистами. Позднее, 31 марта, в Министерстве иностранных дел заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России.

В Дагестане 31 марта задержали четверых террористов, которые принимали участие в финансировании теракта в «Крокусе». Один из задержанных признался в передаче оружия террористам. До этого силовики задержали 12 участников теракта, в том числе четверых исполнителей.