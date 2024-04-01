Москва, 1 апреля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоду задержали в Москве через три дня после случившегося за неповиновение полиции и арестовали на 12 суток. Об том стало известно 1 апреля.

Alexey Belkin/Global Look Press

25 марта в 15:25 мск Юсуфзода при виде полиции изменил траекторию, ускорил шаг и попытался скрыться после требований полицейских остановиться.

«При задержании оказывал активное сопротивление, отказывался предоставить документы, категорически отказывался исполнить требование сотрудника полиции проследовать в служебный автотранспорт», — говорится в материалах на сайте Пресненского районного суда.

В суде мужчина признал вину и пояснил, что испугался ответственности, поэтому попытался сбежать.

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Ранее Юсуфзоде предъявили обвинение по статье о теракте. Обвинение запросило арестовать его. Согласно материалам дела, мужчина заведомо перечислил соучастнику деньги на оплату проживания исполнителей теракта, а также совершил перевод непосредственно одному из них уже после преступления.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» совершили вечером 22 марта. Несколько вооружённых мужчин ворвались в здание и открыли огонь по людям, а также подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 144 человека, среди них пятеро детей, пострадал 551 человек.

Впоследствии в СК заявили о наличии доказательств связи исполнителей теракта с украинскими националистами, а глава ФСБ Александр Бортников сообщал, что задержанные рассказали об украинском следе. Он подчеркнул, что исламисты не могли подготовить всё самостоятельно, им помогали.