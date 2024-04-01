Москва, 1 апреля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Задержанные 31 марта в Дагестане террористы принимали участие в финансировании теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 1 апреля сообщили в ФСБ.

Национальный антитеррористическогий комитет/ТАСС

В ведомстве отметили, что боевики готовили теракт в Каспийске, для чего провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие.

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«Также установлено, что задержанные непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве», — сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ.

Задержанные в Дагестане боевики также планировали после осуществления своих планов скрыться за границей.

Как сообщало ИА Регнум днём ранее, режим контртеррористической операции объявили в двух районах Дагестана в 5:35 мск. Силовики работали в Ленинском и Советском районах Махачкалы и Каспийске. Около 7:00 мск спецназ ФСБ заблокировал террористов в квартирах жилых домов. Задержали троих преступников, планировавших новые теракты, при осмотре мест задержания у них обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы и готовое самодельное взрывное устройство.

Ячейку террористов в Дагестане выявили благодаря усилению безопасности после теракта в «Крокусе», рассказал глава Дагестана Сергей Меликов. Он поблагодарил все ответственные службы и отметил, что в ходе КТО обеспечили полную безопасность мирных жителей.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. Согласно официальным данным, в результате теракта погибли 144 человека и пострадал ещё 551 человек. Глава ФСБ Александр Бортников сообщал, что задержанные по делу о теракте в «Крокусе» рассказали об украинском следе и подчеркнул, что исламисты самостоятельно не могли всё подготовить, им помогали. СК России 28 марта сообщил о получении доказательств связи террористов из «Крокуса» с украинскими националистами.