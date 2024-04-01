Москва, 1 апреля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Один из задержанных в Дагестане признался, что отвёз оружие террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл», сообщили в ФСБ.

Кадр из видео

«Я возил им оружие <…> отвёз им оружие из Махачкалы в Мытищи», — заявил задержанный на допросе в ФСБ.

Задержанные 31 марта в Дагестане террористы принимали участие в финансировании теракта в «Крокус Сити Холле». Они переводили деньги исполнителям теракта в Москве. При задержании в их квартире нашли два автомата Калашникова и 460 пуль.

Четверо задержанных в Дагестане террористов планировали также взрыв в Каспийске: в парке Победы или на набережной.

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Как сообщало 31 марта ИА Регнум, в двух районах Дагестана объявили режим контртеррористической операции. В Ленинском и Советском районах Махачкалы и Каспийске силовики задержали троих преступников, планировавших новые теракты. У них обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы и готовое самодельное взрывное устройство.

Как заявил глава Дагестана Сергей Меликов, террористов выявили благодаря усилению безопасности после теракта в «Крокусе».

Вечером 22 марта террористы атаковали «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551 человек. Следственный комитет России 28 марта сообщил о получении доказательств связи террористов из «Крокуса» с украинскими националистами.

В Министерстве иностранных дел 31 марта заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России за последнее время, в том числе в атаке на «Крокус Сити Холл». Москва передала Киеву по каналу через Минск ноту по антитеррору.