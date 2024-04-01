Москва, 1 апреля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Профессиональный уровень нынешних французских дипломатов вызывает большие сомнения. Но и реальность двусторонних взаимоотношений Парижа и Пекина такова, что у Франции нет возможности оказывать давление на Китай, считает французский политолог Дмитрий Кошко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее 1 апреля глава дипломатического корпуса Франции Стефан Сежурне заявил 1 апреля в ходе визита в Китай, что Париж ожидает от Пекина чётких сигналов в адрес России, имея в виду ситуацию вокруг Украины. Он отметил, что именно Китай якобы может сыграть «ключевую роль» в обеспечении соблюдения международного права.

Как напомнил французский эксперт Кошко, дипломатический корпус Пятой республики был существенно преобразован в рамках недавней реформы. С 1 января 2023 года были ликвидированы две категории высших чинов дипломатической службы страны — так называемые корпуса полномочных посланников и советников по иностранным делам. Упразднены также и другие специализированные категории госслужащих. Все они влились в единый «корпус государственных администраторов».

В результате одна из самых мощных дипломатических служб, каковой традиционно считалась французская, была фактически ликвидирована, констатировал эксперт.

«Теперь дипломатией во Франции могут заниматься люди, которые не имеют достаточной профессиональной подготовки в сфере международных отношений», — отметил Кошко.

Поэтому, по его мнению, не обязательно видеть в заявлении в адрес Китая действующего главы французского МИДа (точное название ведомства — Министерство Европы и иностранных дел), способность Парижа оказывать давление на Пекин. Тем более — учитывая непосредственно личность самого Сежурне. В этой связи примечательна, по мнению эксперта, оценка французского доктора политологии Каролин Галактерос, которая возглавляет парижский аналитический центр Geopragma. Комментируя назначение Сежурне, состоявшееся в январе 2024 года, она указывала на «туристическое знание международных отношений» этим чиновником.

Что касается двусторонних отношений Франции и Китая, то две страны, вне всяких сомнений, связаны определёнными интересами, в первую очередь — в области мировой торговли. Но, по мнению Кошко, характер этих взаимоотношений, опять же, таков, что Париж вряд ли может позволить себе диктовать условия Пекину.

В свою очередь, Россия, как сообщало ИА Регнум, неоднократно выражала готовность к переговорам по Украине. Так, президент Владимир Путин в марте подчёркивал, что переговоры должны основываться на сложившихся реалиях, включая признание воссоединения с Россией в 2022 году четырёх регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Однако киевский режим, как заметил, в частности, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, последовательно отрицает возможность переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 марта рассказал о преимуществах предложенного Китаем плана по Украине. По его словам, Пекин говорит «здравые вещи». Так, мирный план Китая предусматривает отзыв введённых западными странами односторонних санкций, после чего возможно договориться о том, чтобы обеспечивать одинаковую безопасность для всех участников процесса.