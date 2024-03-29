Москва, 29 марта, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Россия при учёте её интересов готова гарантировать законные интересы Украины в ходе возможных мирных переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Так, дипломат положительно оценил мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине. По словам Лаврова, Пекин говорит «здравые вещи».

В частности, отметил глава МИД РФ, в документе прописана необходимость отозвать введённые западными странами односторонние санкции, после чего возможно договориться о том, чтобы обеспечивать одинаковую безопасность для всех участников процесса.

Для понимания того, как воплотить эти принципы, необходимо сесть за стол переговоров, уточнил Лавров. Вместе с тем он отверг «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского как непригодную.

По словам министра, необходимо тщательным образом разобрать существующие проблемы в сфере безопасности, а также признать реалии на земле и гарантировать законные интересы безопасности России.

«Со своей стороны готовы гарантировать законные интересы безопасности других участников процесса», — подчеркнул министр, добавив, что реалии на земле всем известны.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва по-прежнему готова к переговорам по Украине. При этом он подчеркнул, что переговоры должны основываться на сложившихся реалиях, включая признание воссоединения с Россией четырёх регионов в 2022 году.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил 12 марта, что Киев последовательно отрицает возможность проведения каких-либо переговоров как де-факто, так и де-юре.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе встречи 2 марта в Москве заключили, что любые дискуссии на тему урегулирования украинского кризиса невозможны без участия России и учёта её интересов в сфере безопасности. Дипломаты подчеркнули, что ультимативные требования к Москве, которые продвигают Киев и Запад, вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой.

Ранее обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс отметил, что киевскому режиму следует как можно скорее начать переговоры с Москвой, поскольку прекращение помощи от США приведёт к ухудшению его переговорных позиций.