Пекин, 1 апреля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне во время визита в Китай 1 апреля заявил, что Париж ожидает, что Пекин пошлёт Москве чёткие сигналы относительно спецоперации на Украине, сообщил BFM TV.

MFA Russia/Global Look Press Ван И

«Мы ожидаем, что Китай пошлёт очень четкие сигналы России», — заявил французский министр на пресс-конференции с китайским коллегой Ван И.

По словам главы МИД Франции, именно Китай может сыграть «ключевую роль» в обеспечении соблюдения международного права.

Сежурне упомянул об экономических отношениях между Францией и Китаем, а также выразил полную решимость Парижа поддерживать тесный диалог с Пекином.

Как сообщало ИА Регнум, российская сторона неоднократно выражала готовность к переговорам по Украине. При этом президент Владимир Путин в марте подчеркивал, что переговоры должны основываться на сложившихся реалиях, включая признание воссоединения с Россией четырёх регионов в 2022 году.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 12 марта заявил, что киевский режим последовательно отрицает возможность каких-либо переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 марта рассказал о преимуществах предложенного Китаем плана по Украине. По словам дипломата, Пекин говорит «здравые вещи». Так, мирный план Китая предусматривает отзыв введённых западными странами односторонних санкций, после чего возможно договориться о том, чтобы обеспечивать одинаковую безопасность для всех участников процесса.